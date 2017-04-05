Мэр Мосула назвал число погибших мирных граждан с начала спецоперации

МОСУЛ (Ирак), 5 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Не менее 300 мирных жителей погибли или получили ранения с начала операции иракских правительственных сил по освобождению Мосула от террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости глава администрации города Хусейн Хаджим.

Он отметил, что данные о погибших сильно разнятся, так как поступает недостаточно информации с территорий города, контролируемых боевиками. Хаджим подчеркнул, что "количество убитых и раненых может быть гораздо больше".

"Триста мирных граждан погибли либо получили ранения в ходе боев в западной части Мосула", — сказал Хусейн.

По его словам, основной причиной гибели и ранений среди мирного населения стало активное использование ИГ начиненных взрывчаткой автомобилей со смертниками.

При этом, по данным градоначальника, общее количество погибших и раненых гражданских лиц с момента начала операции по освобождению Мосула в октябре 2016 года достигает 500 человек.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.