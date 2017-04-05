Россия впервые представила в Бразилии проект гражданского самолета МС-21
16:3605.04.2017
(обновлено: 16:48 05.04.2017)
16360
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Россия впервые представила на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии проект нового российского магистрального пассажирского самолета МС-21, заявил журналистам директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дмитрий Выпряжкин.
"Впервые предлагаем на LAAD-2017 новый российский самолет МС-21. Если SSJ100 уже эксплуатируется в Мексике, то продвигать МС-21 здесь мы начинаем, фактически, с нуля. Интерес есть и к тому, и к другому самолету — в основном, исходящий от гражданских эксплуатантов, но мы понимаем, что эти машины могут поставляться и спецкомплектациях, и в VIP-конфигурации", — отметил он.
Новый пассажирский лайнер МС-21-300 ранее был впервые представлен на Иркутском авиазаводе. МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.
Выставка авиационных и оборонных систем LAAD Defence & Security проходит в Рио-де-Жанейро с 4 по 7 апреля.
В павильонах выставочного центра Riocentro представлена продукция более 600 компаний-экспонентов и 30 национальных павильонов.
На выставке представлена авиационная и космическая техника военного и гражданского назначения, вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, противовоздушной обороны и средства связи.
В работе мероприятия принимают участие 195 официальных делегаций.
Организаторы ожидают, что за все дни работы выставку посетят более 37 тысяч человек.
Россия — традиционный участник выставок LAAD с 1997 года.
В этом году Россия планирует представить на выставке более 350 экспонатов четырех головных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Посетительница со снайперской винтовкой на стенде компании Caracal.
Выставка LAAD Defence & Security считается крупнейшим демонстрационным событием на рынке вооружений стран Латиноамериканского региона.
Кабина пилота многоцелевого истребителя Gripen E шведской компании SAAB.
Посетительница выставки примиряется к переносному зенитному ракетному комплексу.
Военное снаряжение на одном из стендов выставки LAAD-2017.
Посетители на стенде бразильского авиастроительного конгломерата Embraer тестируют очки виртуальной реальности.
Посетители осматривают автоматы на стенде компании из Объединенных Арабских Эмиратов Caracal International.
Члены делегации из Нигерии у стенда с минометными системами.