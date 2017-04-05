Россия впервые представила в Бразилии проект гражданского самолета МС-21

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Россия впервые представила на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии проект нового российского магистрального пассажирского самолета МС-21, заявил журналистам директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дмитрий Выпряжкин.

"Впервые предлагаем на LAAD-2017 новый российский самолет МС-21. Если SSJ100 уже эксплуатируется в Мексике, то продвигать МС-21 здесь мы начинаем, фактически, с нуля. Интерес есть и к тому, и к другому самолету — в основном, исходящий от гражданских эксплуатантов, но мы понимаем, что эти машины могут поставляться и спецкомплектациях, и в VIP-конфигурации", — отметил он.

Новый пассажирский лайнер МС-21-300 ранее был впервые представлен на Иркутском авиазаводе. МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.