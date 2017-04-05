Испанская полиция забрала дрон у писателя из России во время съемки замка

МАДРИД, 4 апр – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская полиция забрала дрон у российского писателя-фантаста Леонида Каганова, когда он проводил съемку знаменитого Алькасара в Толедо, который находится в ведении министерства обороны Испании.

Леонид Каганов и его друг Александр Кириченко приехали в Мадрид для участия в конференции Intel Solutions Summit. Несколько дней назад они отправились в город Толедо, расположенный в 70 километрах от испанской столицы, где решили с воздуха снять видео древней крепости. В этот момент к ним подошли представители сил правопорядка и забрали дрон. Выяснилось, что старинная крепость Алькасар, где расположены библиотека и военно-исторический музей, находится в ведении минобороны и считается военным объектом, рассказал Каганов корреспонденту РИА Новости.

Каганов и Кириченко попытались "объяснить, что они просто туристы, приехавшие на несколько дней в Испанию, над людьми и аэропортами не летали, военные объекты не снимали, а просто интересовались старинными красотами". На следующий день они написали "объяснительную" в представительстве правительства Испании в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, откуда их отправили в полицию. "В письме объяснили примерно так: я, писатель-фантаст, широко известный за пределами Испании по причине своей неприлично звучащей для испанцев фамилии, задумываю новеллу о старой Испании: о генерале Хосе и его сыне Луисе и осаде замка Алькасар с вмешательством инопланетян (сверху). Чтобы набраться впечатлений я уговорил своего друга Сашу Кириченко посмотреть на замок Алькасар сверху с дрона. Об изменениях правил полета после 2015 года мы не знали", — рассказал Каганов.

Офицер полиции, принявший заявление, пояснил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что туристы нарушили закон, поскольку у них нет права на управление летательным аппаратом, а также разрешения на полеты над городом. По его словам, речь идет об "административной процедуре", в суд дело не направят, им будет заниматься представительство правительства Испании в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, которое и должно решить, возвращать ли дрон. Займет это от нескольких недель до нескольких месяцев. Испанские законы запрещают запускать дроны в городах без специального разрешения, кроме того, необходима лицензия пилота (любого вида летательного аппарата).

Как сказал представитель правоохранительных органов Леониду, "много у кого из туристов забирают дроны, но мало кому возвращают". "Я просто хочу обратить внимание на этот случай наших туристов, которые любят снимать с воздуха достопримечательности, что может произойти подобный инцидент. Даже лицензии пилота в Испании мало — к ней нужно специальное разрешение властей, чтобы взлететь в черте города", — говорит писатель.

Это не первый инцидент, связанный с запуском дронов туристами. Так в начале марта гражданину Латвии было предъявлено обвинение в нарушении авиакодекса Польши из-за запуска дрона над президентским дворцом Бельведер в центре Варшавы. Сотрудники Бюро охраны правительства (BOR) Польши задержали латвийца за запуск дрона, в момент управления аппаратом с ним были две гражданки РФ. Россиянок допросили и отпустили, латвиец согласился на наказание за совершенное правонарушение и также был отпущен из прокуратуры.