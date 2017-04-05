Берлин осудил запуск КНДР баллистической ракеты

БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. МИД ФРГ осуждает запуск КНДР баллистической ракеты, заявил официальный представитель министерства Себастиан Фишер.

"Режим продолжает свою безответственную политику, нарушающую права человека, дестабилизирует обстановку в Восточной Азии", — сказал Фишер журналистам в Берлине в среду.

КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.