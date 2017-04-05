Песков прокомментировал возможность встречи лидеров "нормандской четверки"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (199)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи лидеров "нормандской четверки", заявил, что до завершения встречи помощников говорить об этом сложно.

"До завершения встречи помощников пока говорить об этом очень сложно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи "нормандской четверки" на высшем уровне.

Он подчеркнул, что перед такой встречей должна быть проделана предварительная работа. "Дела пока с этим обстоят не очень", — отметил Песков.