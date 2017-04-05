В Кремле пока не определились с кандидатом постпреда России при ООН

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о назначении постпреда России при ООН ответил, что пока нет ничего, что можно было бы объявить.

"Пока ничего, что можно было бы объявить", — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда будет назначен постпред при ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что определение кандидатуры нового постоянного представителя РФ при ООН идет в установленном порядке.

Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.