Большинство граждан Грузии хотят поддерживать хорошие отношения с Россией

ТБИЛИСИ, 5 апр — РИА Новости. Более 50% опрошенных граждан Грузии выступают за прозападную внешнюю политику страны, но за поддержание при этом хороших отношений с Россией, свидетельствуют данные социологического исследования, обнародованные в среду американским Международным республиканским институтом (IRI).

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Основатель правящей в стране команды "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что Михаил Саакашвили совершил в августе 2008 года "глупые действия", и нынешние грузинские власти не намерены действовать аналогичными методами.

"На вопрос, какая должна быть политика в отношении России, большинство опрошенных, а именно 53% заявили, что она должна быть прозападной, с хорошими отношениями с РФ. Прозападную политику предпочитают 23%, пророссийскую с хорошими отношениями с Западом — 12%, пророссийскую – 3%. Остальные отказались отвечать", — цитирует результаты исследование агентство Sputnik Грузия.

Что касается вступления Грузии в Евросоюз, за него высказались 64% опрошенных, этот показатель на 1% превысил данные опроса 2016 года и на 2% — опроса 2015 года. За вступление в НАТО оказались 56% респондентов, что на 1% больше, чем в 2016 году. При этом 42% не знают, когда это произойдет, а 28% считают, что Грузия станет членом НАТО после 2021 года.

Социологическое исследование проводилось в Грузии с 22 февраля по 8 марта 2017 года, в нем приняли участие 1501 граждан страны. Погрешность составляет около 2,5%.

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