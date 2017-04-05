СМИ: турецкие самолеты обстреляли мемориальное кладбище РПК в горах Ирака

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Турецкие самолеты нанесли авиаудары по позициям Рабочей партии Курдистана в горах Ирака, пострадало мемориальное кладбище РПК и расположенный здесь музей партии, сообщило курдское агентство Firat.

Авиаудары пришлись на так называемое Кладбище мучеников имени Мехмета Карасугура (Mehmet Karasungur), пострадал также музей РПК, расположенный около кладбища.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК.

РПК использует примыкающие к Турции иракские горы Кандиль как свою базу. Здесь расположены лагеря повстанцев и даже их мемориальные кладбища. Турки регулярно наносят артиллерийские и авиаудары по предполагаемым позициям РПК.