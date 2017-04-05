В ЛНР заявили, что силовики стягивают технику к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (38)

ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики стягивают технику и вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Командование "АТО" продолжает наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Золотое обнаружено прибытие украинских силовиков численностью до роты.

"В район населенного пункта Червоный Жовтень отмечено прибытие трех танков Т-64 подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины). А на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное прибыл эшелон с танками и САУ. Прибывшая бронетехника ВСУ после разгрузки проследовала в направлении населенного пункта Луганское (на линии соприкосновения — ред.)", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он утверждает, что восточнее населенного пункта Троицкое обнаружена временная огневая позиция 120-миллиметрового миномета, используемая, по данным ЛНР, украинскими силовиками для "провокационных обстрелов" позиций ополченцев.

"СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ в очередной раз констатировала факт отсутствия тяжелой техники ВС Украины в установленных местах для хранения, среди которых 15 танков, 15 противотанковых пушек и 32 миномета", — заявил Марочко. По его словам, это вооружение находится вблизи линии соприкосновения в полной боеготовности.