Черногория попросит Россию выдать подозреваемого в подготовке путча

БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Власти Черногории ожидают подтверждения из России, что ранее задержанный по линии Интерпола подозреваемый в участии в подготовке путча на прошедших выборах Анание Никич находится под арестом с целью экстрадиции, чтобы запросить его выдачу, сообщило министерство юстиции республики в среду.

Черногорское МВД в понедельник заявило о том, что правоохранительные органы России задержали 59-летнего уроженца Подгорицы Анание Никича, подозреваемого в причастности к государственному перевороту. МВД утверждает, что Никич, проходящий по статье о создании преступной организации, был задержан 2 апреля в Ростовской области, соответствующее уведомление получено черногорской стороной от представительства Национального центрального бюро Интерпола в Москве.

"Министерство юстиции оповещено через Национальное центральное бюро Интерпола в Подгорице о лишении свободы Анание Никича в Российской Федерации. Минюст пока не оповещен о назначении ареста с целью экстрадиции, что является условием для подачи запроса на выдачу", — цитирует новостной портал CDM сообщение ведомства.

Также в среду, по данным местных СМИ, Специальная прокуратура Черногории сообщила, что официальная Подгорица обратилась к властям 30 государств с просьбой о помощи в расследовании дела о подготовке путча на прошедших 16 октября парламентских выборах. О каких именно странах идет речь, спецпрокуратура не уточнила.

В день голосования в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории". В этой связи Черногория объявила в международный розыск по линии Интерпола нескольких человек, в том числе Анание Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких граждан Сербии.

По данным черногорских СМИ, Анание Никич был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта и сопровождал делегации этой партии в поездках в Россию в 2015–2016 годах.