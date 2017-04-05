Италия подала иск к Берлускони в рамках дела о коррупции

РИМ, 5 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Правительство Италии выступило с гражданским иском к бывшему главе кабмина страны Сильвио Берлускони.

В отношении 80-летнего политика и медиамагната в среду открылся новый судебный процесс о подкупе свидетелей в рамках расследования предыдущего дела об использовании услуг несовершеннолетних проституток. Следующее заседание пройдет 3 июля.

По версии следователей, ложные показания, полученные в обмен на вознаграждение, два года назад дали возможность Берлускони избежать обвинительного приговора. Тот процесс, получивший название "дело Руби" по имени его главной фигурантки — марокканской танцовщицы Каримы эль-Маруг, начался в апреле 2011 года. В ходе его Берлускони обвинялся в причастности к организации проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением, когда вскрылись факты участия девушек в "элегантных ужинах" на его вилле в Аркоре.

В среду представитель Государственной адвокатуры, действующая по поручению правительства, выступила на заседании суда в Милане в качестве новой стороны обвинения. Иск подается на основании того, что от инкриминируемых Берлускони коррупционных преступлений якобы пострадало руководство Совета министров Италии в лице министерства юстиции страны.

Кроме того, аналогичные иски в отношении бывшего итальянского лидера подали три гостьи вечеринок на вилле Берлускони. По словам их юристов, жизни девушек из-за всей этой истории полностью разрушены, а ущерб оказался невосполнимым.

По итогам заседания процесс в отношении Берлускони решено перенести на 3 июля.