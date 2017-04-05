Правоохранители проводят обыски в офисах "Укрнафты" в пяти городах

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Генпрокуратура при содействии Службы безопасности Украины проводит обыски не только в центральном офисе компании "Укрнафта" в Киеве, но и еще в четырех офисах в ряде городов, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе компании.

Ранее в среду депутат Верховной рады Украины от партии "Самопомощь" Виктория Войцицкая заявила, что в офисе "Укрнафты" в Киеве проходят обыски.

"Генпрокуратура при содействии Службы безопасности Украины проводит обыски в центральном офисе компании, а также в офисах в городах Борислав, Прилуки, Полтава и Ахтырка", — сообщили в пресс-службе.

В "Укрнафте" заявили, что работа офисов, в которых проходят обыски, заблокирована, сотрудники компании предоставляют правоохранителям все необходимые документы. Вместе с тем в пресс-службе не уточнили, в рамках какого дела проходит обыск.

"Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%. Буровые управления ПАО "Укрнафта" имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".