"Потеряете Гибралтар": ЕС шантажирует Великобританию

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. В историю непростых переговоров по Brexit — выходу Великобритании из Европейского союза — вписана новая страница. Председатель Евросовета Дональд Туск объявил, что Соединенное Королевство, чтобы сохранить контроль над своим континентальным анклавом — Гибралтаром, — должно будет заручиться согласием Испании. На протяжении трех столетий Мадрид и Лондон оспаривают территорию площадью 6,7 квадратных километра. Экс-министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо заявил, что после Brexit флаг его страны над Гибралтаром "стал ближе".

Со своей стороны, бывший руководитель британской Консервативной партии Майкл Ховард даже допустил войну с испанским соседом, подобную конфликту 1982 года между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова.

Слишком жесткий Brexit

Возобновление старого спора о принадлежности Гибралтара (в 2002 году в анклаве уже проводили референдум на этот счет, и дело считалось закрытым) застал Лондон врасплох. Настолько, что в официальном уведомлении о запуске Brexit территорию на континенте не упомянули вовсе. Если в Лондоне рассчитывали таким образом обойти конфликт, то жестоко ошиблись. Дипломаты Испании смогли убедить европейские власти, что вопрос о Гибралтаре не может быть решен автоматически. И, похоже, добились новых переговоров с британцами.

По крайней мере, как сообщает The Sun, обсуждение территориального вопроса в контексте Brexit не смогла официально опровергнуть премьер-министр Тереза Мэй. О возможности двойного суверенитета над Гибралтаром, пусть и в негативном ключе, упомянул премьер этой территории Фабиан Пикардо. Некоторые основания для такого подхода имеются, ведь помимо того, что анклав насчитывает значительное испанское население, 96% его жителей в ходе недавнего референдума высказались против Brexit.

Возможность, пусть и теоретическая, уступок по Гибралтару вызвала возмущение британского общественного мнения. Палата лордов приняла заявление, в котором провозгласила суверенитет над анклавом неотъемлемым правом королевства. Министр обороны Майкл Фэллон дал обещание соотечественникам, что Лондон "пойдет до конца" в отстаивании своего суверенитета. Появились слухи о переброске на скалистый отрог (или просто "Скалу", как называют Гибралтар в Великобритании) сил специального реагирования, хотя министерство обороны официально их опровергло.

Войны не будет, но переговоры затянутся

Вероятность столкновений (или по меньшей мере провокации) на британо-испанской границе у Гибралтара, несмотря на обсуждение в прессе, трудно назвать высокой. Ведь в последние дни Испания явным образом предпочитает делать шаги назад. Правительство "Королевства быков и корриды" полушутя упрекает Лондон в "отсутствии своей традиционной выдержки". Однако Испания, похоже, не намеревается снимать вопрос с повестки дня: тактика Мадрида, таким образом, будет заключаться в затягивании переговоров, с тем чтобы получить от Лондона уступки, даже если те не будут касаться территорий.

Опросы общественного мнения фиксируют, а анализ политической жизни Испании показывает, что эта страна — одна из самых преданных идее единой Европы. Желание оставаться в составе ЕС сводит воедино такие полярные политические силы, как консерваторы, социалисты, каталонские и баскские сепаратисты. Оказывая давление на Лондон по территориальному вопросу, Мадрид может добиваться целей, которые ставят перед собой власти в Брюсселе. Одна из них такова: заставить Лондон заплатить за Brexit как в прямом, так и в переносном смысле.

Руководство Европейской комиссии требует от Великобритании погасить счет на 60 миллиардов евро в уплату тех программ, финансировать которые Лондон обязался до референдума про выходу из ЕС. Соединенное Королевство платить не хочет. В ответ ЕС, по-видимому, готов вставлять британцам палки в колеса, решая попутно другую важную задачу: наглядно демонстрируя, что выход из объединения — непростое и затратное дело.

Не нужен мне берег испанский

Крошечный, хотя и стратегически важный анклав становится разменной картой в дипломатической игре, к которой только приступают Лондон и европейские власти. Не имея возможности отобрать Гибралтар силой (и, вероятно, даже не рассматривая подобный сценарий), европейцы могут нанести ущерб Британии иначе: попросту затянув время. В соответствии со статьей 50 Лиссабонского соглашения, на выход из ЕС стране-участнице отводится два года. Судя по намерению Брюсселя досконально рассмотреть все возникающие вопросы, не пропуская ни одного, переговоры рискуют выйти за пределы этого срока.

Еще до того, как европейцы вообще вспомнили про Гибралтар, страховое агентство Euler Hermes сделало предположение, что правовое оформление Brexit займет четыре года вместо двух, то есть затянется до 2021-го. Развитие событий только подтверждает вероятность этого поворота событий.

С позиции мстительного Брюсселя, подобный сценарий представляет немало преимуществ. Ведь если два года переговоров завершатся без договора о выходе, то Великобритания фактически окажется изгнана с единого европейского рынка с волчьим билетом: торговые отношения между королевством и континентом станут в таком случае регулироваться нормами ВТО. Возмездие европейцев за Brexit, таким образом, может стать наглядным. А вопрос о Гибралтаре станет одним из его инструментов.