Франция осудила запуск КНДР баллистической ракеты

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция осуждает осуществленный в среду КНДР запуск баллистической ракеты, заявил на брифинге официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

"Франция осуждает осуществленный 4 апреля Северной Кореей запуск баллистической ракеты, которая упала у японских берегов. Франция призывает Северную Корею отказаться от ядерной программы и ракетных пусков, нарушающих резолюции СБ ООН", — сказал Надаль.

Он отметил, что "продолжающиеся провокации северокорейских лидеров и их политика нарушения режима нераспространения ядерного оружия требуют жесткого и единого ответа со стороны международного сообщества".

КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.