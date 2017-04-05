Режим прекращения огня в Донбассе не действует, считают в Кремле

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россию на встрече помощников президентов стран-участников "нормандского формата" в четверг представит Владислав Сурков, Москва считает, что ситуация в Донбассе усугубляется провокационными действиями вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, режим прекращения огня не действует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча помощников запланирована на 6 апреля. Как отметил Песков, ситуация в Донбассе не улучшается.
"Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Усугубляется тем, что благодаря сохраняющейся напряженности по-прежнему сторонам не удается отвести тяжелые вооружения, как это было предписано ранее достигнутыми соглашениями. Пока не действует режим прекращения огня, режима тишины нет", — сказал Песков.
Он добавил, что "в экономическом плане ситуацию усугубляет продолжающаяся экономическая блокада Донбасса".
"Нормандский формат" по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. В "нормандскую четверку" вошли Россия, Германия, Франция и Украина.