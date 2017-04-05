В Кремле заявили о дефиците усилий по сотрудничеству в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия ощущает дефицит усилий по международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, но несмотря на это продолжит работу в этом направлении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я бы не стал академично говорить, потому что консолидация общества и всяческое выражение взаимной солидарности налицо, и это происходит, причем не только в Питере, но и по всей стране, по крайней мере, консолидация в плане взаимной поддержки, в плане неприятия терроризма. Действительно, она очевидна, и это можно отрадно констатировать", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли трагедия в Петербурге консолидировать общество.

"Президент сегодня подчеркнул, что мы все являемся потенциальными целями для террористов. Что касается плана Кремля, то план продолжать ту последовательную линию по неприятию и решительной борьбе с терроризмом, которую многие годы проводит президент РФ. Он неоднократно давал понять и открыто об этом заявлял, что эта линия будет продолжена. Спецслужбы работают, работают, что называется, на полную катушку. Очевидно, что терроризм — это весьма страшная, изощренная угроза, которая требует международного взаимодействия", — сказал Песков, отметив, что в плане международного взаимодействия есть трудности.

"Мы неоднократно говорили, что мы испытываем дефицит международного взаимодействия и сотрудничества, причем не по нашей вине. Но несмотря на это Россия твердо намерена продолжать усилия по борьбе с терроризмом", — заявил пресс-секретарь главы государства.