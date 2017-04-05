Порошенко обвинил Россию в "торпедировании мирного процесса" в Донбассе

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Данию обвинил Россию в "торпедировании мирного процесса" в Донбассе, сообщила его пресс-служба.

В среду в рамках официального визита в Данию Порошенко провел встречу с депутатами и спикером парламента Пией Кьерсгор.

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, выполнение минских договоренностей. Глава государства привлек внимание госпожи Кьерсгор к шагам России, направленным на торпедирование мирного процесса", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Данию за поддержку политики санкций против РФ. Также он выразил благодарность депутатам за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.