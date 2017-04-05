Прокуратура во Франции начала новое расследование в отношении Нацфронта

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Прокуратура парижского пригорода Нантер открыла предварительно расследование по фактам предполагаемых "нарушений служебной тайны" функционерами партии "Национальный Фронт", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.

По данным агентства, расследование связано с документами, изъятыми сотрудниками полиции еще 20 февраля при обыске в бюро Николя Лесажа, главы канцелярии лидера "Нацфронта" и кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Собеседник агентства сообщил, что, в частности, речь идет о материалах из служебного списка разыскиваемых лиц и бумажной копии электронного письма, якобы отправленного бывшим членом партии ее казначею Валлерану де Сен-Жюсту. Утверждается, что послание, датированное 17 ноября 2015 года (через четыре дня после серии терактов в Париже), содержит протокол встречи руководства парижской полиции.

Во вторник сообщалось, что прокуратура Парижа открыла расследование в отношении Ле Пен, сотрудники которой подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте.

Ле Пен также является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств террористической группировки "Исламское государство"*, которые она разместила в своем Twitter.

* Террористическая организация, запрещенная в России