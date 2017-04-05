Япония и Китай призвали КНДР воздержаться от дальнейших провокаций

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги и спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова У Давэй совместно призвали КНДР воздержаться от дальнейших провокаций, сообщил японский МИД в среду. Телефонный разговор сторон состоялся в связи с очередным ракетным пуском Северной Кореи.

"Обе стороны пришли к единому мнению, призвав КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и строго соблюдать резолюции Совета безопасности ООН. Кроме того, стороны подтвердили тесное взаимодействие по выполнению резолюций Совета безопасности ООН, включая резолюцию 2321", — говорится в сообщении МИД.

Такие же переговоры Канасуги провел ранее со спецпредставителем США по КНДР Джозефом Юном и с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном.

Как сообщалось ранее, новое ракетное испытание КНДР было проведено в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров. По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Ренхап.

В Токио, в свою очередь, не исключают, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ. Ракета "Пуккыксон-2" была также испытана 12 февраля с самоходной пусковой установки. Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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