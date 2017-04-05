На Украине объяснили, почему остановили работу двух ТЭС

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объяснило остановку двух теплоэлектростанций (ТЭС) в стране завершением отопительного сезона и необходимостью экономии угля антрацитовой группы.
Ранее в среду Приднепровская и Трипольская теплоэлектростанции остановили свою работу.
"Станции остановили работу, потому что в связи с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, который там остался, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона. Кроме того, сейчас нет острой необходимости в работе этих станций, потому что электроэнергии в балансе достаточно", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок антрацита из Донбасса со стороны украинских радикалов. Затем правительство продлило чрезвычайные меры до средины апреля.
Приднепровская ТЭС расположена в Самарском районе города Днепр, входит в состав компании ПАО "ДТЭК Днепрэнерго". Мощность электростанции составляет 1765 МВт, она обеспечивает теплом треть домов в Днепре.