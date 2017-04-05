Саакашвили предположил, что Порошенко его боится

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Экс-глава Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предположил, что президент Украины его боится и хочет "оставить без команды"; об этом Саакашвили заявил в Facebook, комментируя назначение Марии Гайдар советником президента.

В среду стало известно, что экс-заместитель губернатора Одесской области при Саакашвили Мария Гайдар стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили пишет, что, по его информации, согласиться на пост советника главы государства Гайдар уговаривали несколько месяцев.

"Насколько мне известно, ее уговаривали в течение трех месяцев, а параллельно президент индивидуально встречался с Соломией Бобровской и другими членами нашей одесской команды, предлагая им должности. Это означает одно из двух: или Порошенко кривил душой, когда говорил, что в Одессе я был неэффективен. А сам считает как раз наоборот, что в Одессе у нас была супер команда, и хочет переманить к себе ее представителей. Или он меня очень боится и считает, что я могу ему сильно навредить, пытается оставить без команды", — написал Саакашвили.

Мария Гайдар — политик, журналист и общественный деятель, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара. В 2009–2011 годах была вице-губернатором Кировской области. Позже стала исполняющей обязанности заместителя губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, но покинула должность в связи с законом, запрещающим украинским госслужащим иметь двойное гражданство.