Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами атак террористов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак, заявил президент России Владимир Путин.
Президент напомнил, что помимо терроризма есть много и других угроз для наших стран. Среди них – организованная преступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.
"Сложилось очень хорошее сообщество, очень хорошее сотрудничество по работе по главным вызовам для всех наших стран", — сказал он.
Президент отметил, что это совещание в известной степени является юбилейным событием, так как 25 лет назад было подписано соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям.