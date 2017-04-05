Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами атак террористов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших", — сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

Президент напомнил, что помимо терроризма есть много и других угроз для наших стран. Среди них – организованная преступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Путин назвал одну из главных угроз безопасности странам СНГ

Президент отметил, что это совещание в известной степени является юбилейным событием, так как 25 лет назад было подписано соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям.