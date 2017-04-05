Путин назвал одну из главных угроз безопасности странам СНГ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Главными угрозами безопасности в странах СНГ являются организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые, так или иначе, пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах", — сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

"Перед вами очень сложные задачи, многообразные. И мне очень приятно отметить, что сотрудничество налажено и эффективно развивается", — добавил российский лидер, обращаясь к участникам встречи.

Он выразил уверенность, что главы спецслужб СНГ понимают значение такого взаимодействия и будут дальше его развивать.