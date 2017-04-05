В Иране в результате землетрясения погибли два человека

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, 11 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на северо-востоке Ирана, передает агентство ISNA со ссылкой на представителя иранского Красного полумесяца.

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в среду в 06.09 по времени UTC (09.09 мск) в 94 километрах к юго-востоку от Мешхеда. Очаг залегал на глубине 10 километров.

"К сожалению, на данный момент скончались два человека", — заявил замглавы по спасательным операциям иранского Красного полумесяца Шахин Фатхи. Агентство ранее сообщало также о четырех пострадавших.

Глава Красного полумесяца города Мешхед сообщил, что четыре деревни разрушены на 40-100%.

По данным сейсмологов из EMSC, за первым землетрясениям последовали еще несколько, но меньшей магнитудой.