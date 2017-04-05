СМИ: в Германии хотят повысить возраст вступления в брак до 18 лет

БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Правительство Германии согласовало законопроект, призванный запретить несовершеннолетним вступать в брак, сообщает телеканал N-24 со ссылкой на источники на заседании кабмина.

Законопроект инициирован министром юстиции Хайко Маасом. В Германии жениться могут только совершеннолетние, в виде исключения в брак могут разрешить вступить в 16 лет.

Новый закон запрещает заключать браки до 16 лет, а браки, на момент заключения которых одному супругов было от 16 до 18 лет, будут по суду признаны недействительными. Исключение предполагается только для особых случаев — например, если один из супругов тяжело болен.

Теперь решение правительства должен согласовать парламент.

По официальной статистике, на конец июля 2016 года около 1,5 тысячи несовершеннолетних иностранцев в Германии были зарегистрированы как состоящие в браке, более точных данных на этот момент не существует.