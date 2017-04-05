Число погибших при нападении боевиков ИГ* на севере Ирака возросло до 31

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. По меньшей мере 31 человек погиб в результате ночных атак боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в городе Тикрит на севере Ирака, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в иракских службах безопасности и медиков.

Ранее сообщалось о 26 жертвах нападения. Также при атаках в Тикрите, который является административной столицей провинции Салах-эд-Дин, более 40 человек получили ранения.

По данным агентства, ссылающегося на слова представителя полиции Халида Махмуда, боевики были одеты в полицейскую униформу и использовали полицейский автомобиль, чтобы попасть в город. Сообщается, что нападавших было около 10 человек, включая двух смертников.

В общей сложности в больницу доставлены тела 31 жертвы атаки, 14 погибших — полицейские, рассказал сотрудник главной городской больницы. Число жертв увеличилось, так как в магазинах, расположенных неподалеку от места атаки, были обнаружены тела мирных жителей.

Целями нападения были полицейский блокпост и дом полковника полиции, который был убит вместе с четырьмя членами своей семьи, сообщили правоохранители. Двое смертников подорвались, когда их окружили полицейские. Еще трое боевиков были ликвидированы в ходе столкновений. Власти Тикрита полагают, что пять боевиков скрываются в городе, поэтому в среду был объявлен комендантский час. Утром периодически были слышны звуки выстрелов, передает агентство.

Ранее официальный представитель МВД Ирака сообщил, что иракские полицейские ликвидировали двух смертников ИГ* в городе Тикрит при попытке атаковать пост силовиков. Это уже не первая попытка террористов ИГ* напасть на иракские силы безопасности в ранее освобожденном от группировки городе за последние несколько месяцев.