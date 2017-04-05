СМИ: чемодан с телом россиянки в Италии выбросила в море ее мать

РИМ, 5 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Чемодан с телом россиянки, найденный в порту Римини, выбросила в море ее мать, сообщают местные СМИ.

По информации газет Il Messaggero и Il Resto del Carlino, 27-летняя Екатерина Лактионова (Katerina Laktionova) умерла от последствий анорексии. За несколько последних месяцев девушка неоднократно попадала в больницу, на момент смерти она весила 35 килограммов.

Мать девушки работала в Италии сиделкой. После смерти дочери она по каким-то причинам держала тело дома и только спустя неделю положила его в чемодан и выбросила в море. За день до обнаружения страшной находки 48-летняя россиянка улетела в Москву, где якобы призналась в содеянном.

Подробности драмы итальянским полицейским сообщил друг женщины, с которым она связалась из России. По его словам, от смерти близкого человека она "обезумела от горя" и решила избавиться от тела дочери, чтобы "стереть о ней всякое воспоминание".

Прокуратура Римини открыла расследование в связи с сокрытием тела и неоказанием помощи недееспособному человеку.

Как сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Риме, дипмиссия направила запрос итальянским властям, чтобы подтвердить личность и гражданство погибшей.

Чемодан, где находилось полуразложившееся тело, нашли 25 марта. Следователи предполагали, что оно могло принадлежать немке китайского происхождения, пропавшей во время путешествия на круизном лайнере в феврале этого года. Однако экспертиза показала, что погибшей была гражданка России, которая несколько лет жила в Италии.