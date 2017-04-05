Гройсман пообещал, что в этом году украинцы почувствуют пользу от реформ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что в этом году украинцы начнут ощущать пользу от реформ — после трех лет жесткой экономии, пишет газета Financial Times.

Гройсман поприветствовал решение МВФ выделить Украине очередной транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи и назвал его "картой оценки признания достигнутого прогресса", пишет газета. Кроме того, украинский премьер отметил снижение зависимости страны от российского газа.

"Мы не купили ни единой капли газа у Российской Федерации за (почти) 500 дней", — заявил Гройсман.

Тем не менее Гройсман признал массовое разочарование общественности в реформах, что негативно повлияло на уровень жизни и усилило давление на администрацию президента Украины Петра Порошенко. "Сейчас мы находимся в точке, платформе, с которой мы будем двигаться к росту, и люди почувствуют это, или, не дай бог, мы вернемся к стагнации", — приводит издание слова премьер-министра Украины.

Как отмечает издание, валовой внутренний продукт Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, но "миллионы украинцев все еще с трудом выживают в стране, где пенсии и минимальна оплата труда находятся на уровне 100 долларов в месяц".

Что касается его собственных доходов и трат, Гройсман заявил, что "его состояние было честно заработано до того, как он пришел в политику", пишет газета.

Вопросы относительно состояния Гройсмана возникли после того, как он задекларировал дорогие часы, драгоценности и более двух миллионов долларов.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.