На Украине из-за дефицита угля остановила работу Трипольская ТЭС

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Трипольская теплоэлектростанция, крупнейший энергогенерирующий объект в Киевской области Украины, в среду прекратила производство электричества с целью экономии дефицитного антрацита, сообщила руководитель пресс-службы компании "Центрэнерго" Оксана Егорова.

В марте кабмин Украины продлил на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с прекращением поставок антрацита из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в результате блокады со стороны украинских радикалов.

"Трипольская ТЭС не работает с целью экономии топлива. Остановка произошла по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго", — цитирует слова Егоровой информагентство "Украинские новости".

По данным министерства энергетики и угольной промышленности, 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тысячи тонн антрацита.

В состав компании "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область). Их суммарная проектная мощность составляет 7660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 километрах южнее Киева, возле села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Другими источниками электроэнергии в регионе являются: Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 мощностью 700 МВт и 500 МВт соответственно, а также Дарницкая ТЭЦ с установленной мощностью 160 МВт. Электроэнергия с Трипольской ТЭС поступает, прежде всего, потребителям в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.