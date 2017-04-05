Косачев: в СБ ООН должны обсуждаться не только испытания КНДР, но и ПРО США

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Совбезе ООН должны обсуждаться не только испытания КНДР, но и размещение ПРО США на Корейском полуострове, саботирование многостороннего формата переговоров отдельными его участниками, заявил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"В ходе обсуждения северокорейской темы в Совбезе ООН предметом дискуссий должны быть не только запуски баллистических ракет, но в той же степени размещение противоракетных систем в Южной Корее и саботирование многостороннего формата отдельными его участниками", — отметил Косачев.
Это взаимосвязанные вещи, и пока таким пониманием не проникнутся все без исключения заинтересованные стороны, "ракетные пуски и ядерные испытания будут продолжаться, причем на все более технически совершенном и опасном уровне", подчеркнул политик.
Именно поэтому, по его словам, крайне важно вернуть проблему из ситуации взаимных провокаций в шестисторонний переговорный формат. "При этом большой вопрос, что больше препятствует этому: испытательная активность Пхеньяна или радикальная позиция Вашингтона с его скептическим отношением к многосторонним переговорам", — полагает Косачев.
"Хуже то, что Вашингтон по-прежнему старается делать ставку на двусторонние форматы, и это обернется лишь потерей времени и, можно сказать, позиции. Поскольку в итоге нам придется возвращаться к шестисторонним переговорам (альтернативы им нет, точнее, все они очень сомнительны и опасны) в качественно худшей ситуации, чем раньше", — заключил глава комитета СФ.