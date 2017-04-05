Косачев: в СБ ООН должны обсуждаться не только испытания КНДР, но и ПРО США

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Совбезе ООН должны обсуждаться не только испытания КНДР, но и размещение ПРО США на Корейском полуострове, саботирование многостороннего формата переговоров отдельными его участниками, заявил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

"В ходе обсуждения северокорейской темы в Совбезе ООН предметом дискуссий должны быть не только запуски баллистических ракет, но в той же степени размещение противоракетных систем в Южной Корее и саботирование многостороннего формата отдельными его участниками", — отметил Косачев.

Это взаимосвязанные вещи, и пока таким пониманием не проникнутся все без исключения заинтересованные стороны, "ракетные пуски и ядерные испытания будут продолжаться, причем на все более технически совершенном и опасном уровне", подчеркнул политик.

По словам сенатора, очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей подтверждает, что "новые подходы", которые пытаются применить США вместе со своими союзниками в регионе – Японией и Южной Кореей – не работают. "Напротив, на усиление воинственной риторики Вашингтона, официально не исключившего военного решения ядерной проблемы КНДР, а также на продолжающееся размещение систем заатмосферного перехвата ракет THAAD в Южной Корее, Пхеньян реагирует новыми пусками и ускорением развития ракетно-ядерной программы. На демонстрацию силы КНДР ожидаемо реагирует демонстрацией силы", — сказал парламентарий.

Именно поэтому, по его словам, крайне важно вернуть проблему из ситуации взаимных провокаций в шестисторонний переговорный формат. "При этом большой вопрос, что больше препятствует этому: испытательная активность Пхеньяна или радикальная позиция Вашингтона с его скептическим отношением к многосторонним переговорам", — полагает Косачев.

Он напомнил, что в администрации Дональда Трампа только что прозвучало, что США готовы работать с Китаем по проблеме КНДР, и что американский президент предполагает затронуть эту тему в ходе встречи с Си Цзиньпином 6-7 апреля. "Будем считать это позитивным сигналом, поскольку позиции России и КНР по северокорейской проблематике практически совпадают, и ничего нет плохого в том, что их доведут до Трампа на высшем американо-китайском уровне", — сказал политик.

"Хуже то, что Вашингтон по-прежнему старается делать ставку на двусторонние форматы, и это обернется лишь потерей времени и, можно сказать, позиции. Поскольку в итоге нам придется возвращаться к шестисторонним переговорам (альтернативы им нет, точнее, все они очень сомнительны и опасны) в качественно худшей ситуации, чем раньше", — заключил глава комитета СФ.