КНДР грозит "стереть в порошок" войска США в случае агрессии против нее

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР грозит "стереть в порошок" войска США не только в Южной Корее, но и на основной американской территории в случае малейшей агрессии, об этом говорится в опубликованном в среду комментарии центральной северокорейской газеты "Нодон синмун".

Эта публикация совпала с появлением сообщений о новом ракетном испытании в КНДР

"Наша позиция состоит в том, что если США только дернутся, то без малейших колебаний превентивным ударом будут стерты в порошок агрессивные войска не только в Южной Корее, но и на их основной территории", — отмечает газета.

Согласно сообщению издания, особая стратегия и превентивный удар со стороны КНДР "будут абсолютно справедливыми".

"Достаточно нажать на кнопку, чтобы Америка превратилась в порошок. США следует помнить: на Корейском полуострове безрассудный агрессор и провокатор не сможет избежать гибели", — подчеркивает орган ЦК Трудовой партии Кореи.

Ракетное испытание КНДР было проведено на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, баллистическая ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море.