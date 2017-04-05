Ющенко рассказал о "двадцать четвертой" войне Украины с Россией

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, сколько, по его мнению, было войн между Украиной и Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

Ющенко призвал "называть вещи своими именами" и заявил, что конфликт на востоке Украины — это одна из "национально-освободительных войн, в частности, 24-война Украины с Россией".

По мнению Ющенко, Киев должен разорвать все связи с Москвой, в том числе прекратить перемещение капиталов и миграцию людей. После этого любые частные случаи с российскими банками и предприятиями не будут вызывать вопросов

Москва неоднократно делала заявления о том, что Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, не оказывает поддержку ополченцам и не направляет в Донбасс войска. Киев продолжает обвинять РФ в "военной агрессии".