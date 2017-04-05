Guardian: граждан стран ЕС смогут спокойно въезжать в Британию после Brexit

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что свободный въезд граждан стран ЕС в Великобританию может продолжиться в течение "переходного периода" после Brexit, сообщает издание Guardian.

"Тереза Мэй дала понять, что свободное передвижение граждан ЕС может продолжиться в течение "переходного периода" после того, как Великобритания покинет Европейский союз весной 2019 года", — пишет газета.

Мэй отметила, что "переходный период", который начнется после 2019 года, необходим для того, чтобы компании смогли приспособиться к новым обстоятельствам.

"Как только у нас будет соглашение, как только мы договоримся о том, как будут выглядеть новые отношения в будущем, необходимым будет период времени, когда бизнес и правительства приспособят системы и так далее, в зависимости от того, каким будет соглашение", — приводит издание слова Мэй.