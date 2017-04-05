Китай призвал все стороны к сдержанности после пуска ракеты КНДР

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Все стороны должны проявить сдержанность после очередного пуска ракеты КНДР, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР
"Мы полагаем, что на данном этапе все стороны должны соблюдать сдержанность и не делать того, что приведет к эскалации ситуации", — сказала Хуа Чуньин.
Она отметила, что Китай многое сделал, чтобы способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове. По словам Хуа Чуньин, Китай находится в тесной координации со всеми сторонами шестисторонних переговоров.Ренхап. В Токио в свою очередь не исключают, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ.
Ракета "Пуккыксон-2" была запущена 12 февраля с самоходной пусковой установки. Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.