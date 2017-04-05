Китай призвал все стороны к сдержанности после пуска ракеты КНДР

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Все стороны должны проявить сдержанность после очередного пуска ракеты КНДР, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР

Как сообщалось ранее, КНДР в среду провела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 60 километров и упала в море.

"Мы полагаем, что на данном этапе все стороны должны соблюдать сдержанность и не делать того, что приведет к эскалации ситуации", — сказала Хуа Чуньин.

Она отметила, что Китай многое сделал, чтобы способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове. По словам Хуа Чуньин, Китай находится в тесной координации со всеми сторонами шестисторонних переговоров.

По данным южнокорейских военных, была запущена баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Ренхап . В Токио в свою очередь не исключают, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ.

Ракета "Пуккыксон-2" была запущена 12 февраля с самоходной пусковой установки. Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.