Протестующие в центре Киева автоперевозчики угрожают поджечь автобус

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Автоперевозчики Киевской области Украины проводят в Киеве у обладминистрации акцию протеста и обещают поджечь автобус, чтобы привлечь к себе внимание, передает корреспондент телеканала "1+1".

Сообщается, что акцию проводит ассоциация "Автоперевозчиков Киевской области". Как сообщил корреспондент телеканала, у областной администрации в среду с утра находятся 147 автобусов, которые в этот день не вышли на маршруты, поэтому жителям области будет труднее добраться до Киева.

"Один из таких автобусов автоперевозчики собираются поджечь, чтобы привлечь внимание к своим требованиям", — сообщил корреспондент.

Сообщается, что автоперевозчики требуют, чтобы власть начала им компенсировать перевозки льготников, требуют борьбы с нелегальными переводчиками, чтобы маршруты распределяли на открытых конкурсах, а не в ручном режиме.