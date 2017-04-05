Япония подтвердила сотрудничество с США и Южной Кореей по КНДР

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония заверила США, что будет тесно сотрудничать с Вашингтоном, а также с Сеулом в выработке мер против северокорейской ракетной угрозы, передает в среду информационное агентство Киодо.

По его данным, директор департамента Азии и Тихого океана МИД Японии Кэндзи Канасуги переговорил по телефону со спецпредставителем США по КНДР Джозефом Юном. Как отмечает Киодо, дипломаты выразили "непреклонную позицию" в отношении ракетных пусков в Северной Корее и подтвердили взаимодействие между Японией и США, а также между Вашингтоном, Токио и Сеулом.

Ранее в среду Кэндзи Канасуги также переговорил по телефону с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном.

Ракетное испытание КНДР было проведено на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море.