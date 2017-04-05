Япония подтвердила сотрудничество с США и Южной Кореей по КНДР

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония заверила США, что будет тесно сотрудничать с Вашингтоном, а также с Сеулом в выработке мер против северокорейской ракетной угрозы, передает в среду информационное агентство Киодо.
Ранее в среду Кэндзи Канасуги также переговорил по телефону с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном.
Ракетное испытание КНДР было проведено на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море.