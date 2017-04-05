В ДНР патруль ОБСЕ и представители России в СЦКК попали под обстрел

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, российские представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, а также ремонтные бригады попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил в среду представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР.
"В 09.05 (совпадает с мск) представители миссии ОБСЕ и СЦКК с российской стороны, а также ремонтные бригады попали под минометный обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции, обстрел велся со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины). Наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют нарушения режима прекращения огня с украинской стороны", — заявил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
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