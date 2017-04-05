Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником. Указ, подписанный 28 марта, опубликован на официальном сайте главы государства.

Мария Гайдар — политик, журналист и общественный деятель, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара. В 2009–2011 годах она занимала пост вице-губернатора Кировской области.

На Украине Гайдар начала работать в 2015 году, когда губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригласил ее стать своим заместителем. В августе того же года она получила украинский паспорт, однако ей все же пришлось уйти со своего поста из-за нового закона о госслужбе, который запрещает лицам с двойным гражданством быть чиновниками.

Гайдар осталась в команде Саакашвили в качестве внештатного советника. Также она была избрана депутатом одесского облсовета от "Блока Петра Порошенко".

В сентябре 2016 года политик отказалась от российского гражданства, обосновав это "вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России".