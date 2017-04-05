Путин: для борьбы с терроризмом нужна тесная координация всех спецслужб

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников заседания совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, подчеркнув, что для борьбы с международным терроризмом необходима тесная координация работы спецслужб.

"Для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, решения иных задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, необходима тесная координация работы спецслужб. Именно чёткое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией – позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве Содружества", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что за 25 лет действия соглашения об основных принципах сотрудничества разведслужб стран СНГ, партнёрство приобрело устойчивый, плодотворный характер, на деле подтвердило свою востребованность и актуальность.