"Вы предлагаете войну": Ле Пен и Макрон сошлись на дебатах во Франции

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Во Франции завершились вторые в ходе предвыборной кампании теледебаты кандидатов — и первые, на которые были допущены все претенденты на высший пост. Фаворит президентской гонки Эмманюэль Макрон не упустил случая атаковать своего главного конкурента — лидера националистов Марин Ле Пен, протекционистские предложения которой назвал подготовкой "экономической войны". Продолжая главную тему своего выступления перед избирателями в Марселе 1 апреля, кандидат-центрист вывел оптимальную для себя политическую формулу: "национализм — это война". Ранее Макрон пригрозил, что победа "Национального фронта" может привести к "гражданской войне", которая расколет V республику на части, и призвал сплотиться, чтобы избежать войны.
Макрон заступается за Ротшильда
"Вас не шокировал тот факт, что Ротшильд переводил предприятия за рубеж во время, когда вы были министром?", — спросил миноритарный кандидат.
Макрон счел, что муссирование темы этой знаменитой фамилии представляет собой "инсинуацию". "Банки всегда были и будут. Не нужно подозрений на ровном месте", — отбивался Макрон.
Обвинения в отсутствии экономического патриотизма неслучайно были адресованы именно кандидату-фавориту, поскольку его программа строится на отстаивании ценностей свободной торговли, понимаемой как минимизация торговых барьеров. В споре с Марин Ле Пен экс-министр экономики поддержал антипротекционистскую политику во всех областях, включая деликатный для Франции сельскохозяйственный сектор, в силу убыточности пользующийся бюджетными дотациями. В ответ лидер националистов заявила о безразличии своего оппонента к проблемам фермеров.
"Я напомню вам, что в Швейцарии пошлины на аграрную продукцию составляют 55%, а в Южной Корее — 41%. И эти страны живут лучше нас. Время от времени нужно разговаривать с сельскими производителями, месье Макрон!" — атаковала Ле Пен, пользующаяся почти непререкаемой поддержкой в глубинке. " Вы ведете к экономическому национализму. Мы не Швейцария и не Южная Корея!", — отвечал обвинениями на обвинения Макрон.
"Франция стала университетом джихада"
Спор между Фийоном и Ле Пен о миграции и отношениях со странами Ближнего Востока — один из принципиальных в ходе предвыборной кампании. В ходе теледебатов Ле Пен обвинила правоцентриста в заключении фискального соглашения с Катаром, позволившего этой стране распространять исламистские идеи во Франции. Ответить на этот упрек Фийону оказалось нечем.
Пикируясь с экс-премьером, Ле Пен продолжила настаивать на своей излюбленной теме: несмотря на то, что в программе Фийона заявлен нулевой уровень миграции, будучи главой кабинета, он позволил въехать во Францию сотням тысяч мигрантов, а, кроме того, поддерживал неопределенные, но тесные связи с Катаром. Эта геополитическая ориентация Фийона перекликается с его нынешней позицией по Сирии, сближение с президентом которой он считает недопустимым (такова же позиция Саудовской Аравии и Катара). Ле Пен, со своей стороны, настаивает на легитимности сирийских властей.
Кандидат "обратите внимание на меня"
Внимание к себе внешнеполитическими ремарками пробовал привлечь и кандидат от социалистов Бенуа Амон. Единственный и всех участников дебатов он упомянул российскую тему и теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. По мнению Амона, пример России показывает, что повышенные меры безопасности не помогают победить терроризм. Ранее кандидат от левых, излагая свою внутриполититическую программу, призывал к скорой отмене чрезвычайного положения во Франции. Несколько парадоксальным способом события в России социалист посчитал аргументом в поддержку своей позиции.