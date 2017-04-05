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В мире

"Вы предлагаете войну": Ле Пен и Макрон сошлись на дебатах во Франции

08:5305.04.2017
(обновлено: 09:45 05.04.2017)
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Теледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017
© REUTERS/ Lionel Bonaventure/Pool

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Во Франции завершились вторые в ходе предвыборной кампании теледебаты кандидатов — и первые, на которые были допущены все претенденты на высший пост. Фаворит президентской гонки Эмманюэль Макрон не упустил случая атаковать своего главного конкурента — лидера националистов Марин Ле Пен, протекционистские предложения которой назвал подготовкой "экономической войны". Продолжая главную тему своего выступления перед избирателями в Марселе 1 апреля, кандидат-центрист вывел оптимальную для себя политическую формулу: "национализм — это война". Ранее Макрон пригрозил, что победа "Национального фронта" может привести к "гражданской войне", которая расколет V республику на части, и призвал сплотиться, чтобы избежать войны.

Макрон заступается за Ротшильда

Мануэль Вальс после голосования на избирательном участке в городе Эври во втором туре праймериз социалистов
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Макрон "взрывает" Соцпартию Франции — и ранит сам себя
Главное действующее лицо предвыборной кампании, Макрон стал и самым упоминаемым участником дебатов: именно ему чаще всего адресовали свои реплики кандидаты, пятеро из которых почти полностью неизвестны широкой публике. Один из второстепенных претендентов Николя Дюпон-Эньян нашел способ заявить о себе, затронув болезненную для Макрона тему: тесные связи политика с банкиром Эдмоном де Ротшильдом. По мнению Дюпон-Эньяна, между Макроном и предпринимателем сохранилась связь и после того, как в 2012 году экс-министр уволился из знаменитого банка Ротшильдов.

"Вас не шокировал тот факт, что Ротшильд переводил предприятия за рубеж во время, когда вы были министром?", — спросил миноритарный кандидат.

Макрон счел, что муссирование темы этой знаменитой фамилии представляет собой "инсинуацию". "Банки всегда были и будут. Не нужно подозрений на ровном месте", — отбивался Макрон.

Обвинения в отсутствии экономического патриотизма неслучайно были адресованы именно кандидату-фавориту, поскольку его программа строится на отстаивании ценностей свободной торговли, понимаемой как минимизация торговых барьеров. В споре с Марин Ле Пен экс-министр экономики поддержал антипротекционистскую политику во всех областях, включая деликатный для Франции сельскохозяйственный сектор, в силу убыточности пользующийся бюджетными дотациями. В ответ лидер националистов заявила о безразличии своего оппонента к проблемам фермеров.

"Я напомню вам, что в Швейцарии пошлины на аграрную продукцию составляют 55%, а в Южной Корее — 41%. И эти страны живут лучше нас. Время от времени нужно разговаривать с сельскими производителями, месье Макрон!" — атаковала Ле Пен, пользующаяся почти непререкаемой поддержкой в глубинке. " Вы ведете к экономическому национализму. Мы не Швейцария и не Южная Корея!", — отвечал обвинениями на обвинения Макрон.

Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Макрон назвал последние события в Сирии поражением для Франции и Европы
Оппонирование протекционизму, в целом, оказалось ключевой темой для Макрона в ходе теледебатов. Экс-министр экономики высказался против ограничения трудовой миграции с востока Европы, осуществляемой в соответствии с директивой ЕС 1996 года об "оторванных работниках", которая позволяет компаниям перевозить с собой сотрудников, не платя денег в бюджет той страны, где они будут работать. Лидер гонки попытался убедить французов, что директива выгодна для них самих: "300 тысяч наших соотечественников работают за пределами страны", — заметил он. Между тем во Франции продолжается кампания против восточноевропейских трудовых мигрантов, известная как введение "клаузулы Мольера". В ряде регионов Франции работникам ставят в качестве обязательного условия владение "языком Мольера", которого приезжие в массе своей не знают.

"Франция стала университетом джихада"

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
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Ле Пен: французы должны выбирать, хотят ли они остаться в Евросоюзе
Парадоксальным образом тема миграции — излюбленная не только для Марин Ле Пен, но и для Эмманюэля Макрона, считающего, что привлечение иностранных работников несет ощутимую выгоду для Франции. Сложнее отвечать на вопросы о переселенцах кандидату от системных правых Франсуа Фийону. В ходе дебатов Ле Пен обвинила Фийона в том, что по результатам его правления (Фийон являлся премьером с 2007 по 2012 годы) "Франция сделалась университетом джихада". Сторонник бюджетной экономии Фийон выступает против увеличения штата полиции и армии, что, по мнению националистов, помешает эффективно бороться с исламизмом.

Спор между Фийоном и Ле Пен о миграции и отношениях со странами Ближнего Востока — один из принципиальных в ходе предвыборной кампании. В ходе теледебатов Ле Пен обвинила правоцентриста в заключении фискального соглашения с Катаром, позволившего этой стране распространять исламистские идеи во Франции. Ответить на этот упрек Фийону оказалось нечем.

Пикируясь с экс-премьером, Ле Пен продолжила настаивать на своей излюбленной теме: несмотря на то, что в программе Фийона заявлен нулевой уровень миграции, будучи главой кабинета, он позволил въехать во Францию сотням тысяч мигрантов, а, кроме того, поддерживал неопределенные, но тесные связи с Катаром. Эта геополитическая ориентация Фийона перекликается с его нынешней позицией по Сирии, сближение с президентом которой он считает недопустимым (такова же позиция Саудовской Аравии и Катара). Ле Пен, со своей стороны, настаивает на легитимности сирийских властей.

Кандидат "обратите внимание на меня"

Бывший министр образования Франции, кандидат в президенты страны от правящей Соцпартии Бенуа Амон на теледебатах
© REUTERS/ Lionel Bonaventure/Pool
Амон в ходе дебатов принес соболезнования России после теракта в Петербурге
Споры в треугольнике Ле Пен — Макрон — Фийон не принесли 4 апреля новых поворотов. Всеобщим вниманием на этом фоне смог завладеть кандидат от "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, внесший изрядное оживление в программу дебатов. Леворадикал не только повеселил публику словами о том, что единственный имеет нормальную профессию (Путу рабочий), но и спровоцировал Эмманюэля Макрона на внешнеполитическое заявление. Критикуя политику Франции на Ближнем Востоке, кандидат-рабочий обвинил экс-министра в симпатии к Саудовской Аравии. "Я буду несгибаем с этим королевством и с Катаром", — довольно неожиданно отреагировал фаворит.

Внимание к себе внешнеполитическими ремарками пробовал привлечь и кандидат от социалистов Бенуа Амон. Единственный и всех участников дебатов он упомянул российскую тему и теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. По мнению Амона, пример России показывает, что повышенные меры безопасности не помогают победить терроризм. Ранее кандидат от левых, излагая свою внутриполититическую программу, призывал к скорой отмене чрезвычайного положения во Франции. Несколько парадоксальным способом события в России социалист посчитал аргументом в поддержку своей позиции.

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