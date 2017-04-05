В США негласно и выборочно проверяют прибывающие самолеты, сообщил CNN

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство национальной безопасности США негласно проводит выборочный осмотр самолетов, которые совершают посадку в американских аэропортах, передает телеканал CNN.

Как сообщил источник, знакомый с процедурой, проверки производятся на рейсах, прилетевших в США из тех же стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые затрагивает введенный ранее запрет на провоз электроники на борту. Проверки производятся с использованием ищеек и специального оборудования по обнаружению взрывчатых веществ.

По данным телеканала, проверка иногда начинается до того, как самолет подъехал к терминалу. Особое внимание уделяется багажному отсеку.

"Каким образом и где проводятся данные процедуры, зависит от возможностей аэропорта", — заявил представитель министерства Дэвид Лапан. Он добавил, что усиленные проверки ведутся в 14 американских аэропортах.

Источник телеканала сообщил, что Управление по безопасности на транспорте (Transport Security Administration — TSA) не хочет, чтобы багаж покидал багажный отсек самолетов без дополнительной проверки.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.