В США негласно и выборочно проверяют прибывающие самолеты, сообщил CNN

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство национальной безопасности США негласно проводит выборочный осмотр самолетов, которые совершают посадку в американских аэропортах, передает телеканал CNN.
По данным телеканала, проверка иногда начинается до того, как самолет подъехал к терминалу. Особое внимание уделяется багажному отсеку.
"Каким образом и где проводятся данные процедуры, зависит от возможностей аэропорта", — заявил представитель министерства Дэвид Лапан. Он добавил, что усиленные проверки ведутся в 14 американских аэропортах.
Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.