Летевший в Кемерово самолет вернулся в Таиланд из-за технических неполадок

НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, вылетевший из аэропорта Утапао (Паттайя, Таиланд) в Кемерово, спустя час после начала полета был вынужден вернуться, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Причиной стало срабатывание датчика технической неисправности правого двигателя.

В прокуратуре отметили, что самолет благополучно совершил посадку, на борту находилось семь членов экипажа и 167 пассажиров.

"В настоящее время ожидается посадка пассажиров на прибывший резервный борт для их отправки к месту назначения", — говорится в сообщении.