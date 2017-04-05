В Азербайджане при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

БАКУ, 5 апр – РИА Новости, Вугар Гасанов. Грузовой поезд врезался в автомобиль в Азербайджане, на месте ДТП погибли два человека, еще один ранен, сообщает бакинское агентство АПА.

"В результате тяжелого ДТП в Сабирабаде погибли два человека, еще один ранен. Авария зарегистрирована на территории села Османлы Сабирабадского района. Грузовой поезд врезался в переезжавший пути легковой автомобиль марки "ГАЗ-31"… В результате аварии на месте происшествия погибли двое находившихся в автомобиле лиц, еще один госпитализирован с травмами в Сабирабадскую городскую больницу", — сообщает агентство.

Выясняются обстоятельства инцидента и личность пострадавшего.