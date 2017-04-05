Запрет на провоз гаджетов в США может затронуть больше аэропортов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вашингтон может расширить список аэропортов, которых касается запрет на провоз электроники на борту следующих в США самолетов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Министерство национальной безопасности.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

"Может ли быть расширение (запрета – ред.)? Возможно, мы не исключали, что в будущем это может произойти", — заявил во вторник представитель министерства Дэвид Лапан.

Сообщается, что список запрещенных для проноса на борт авиалайнеров гаджетов также может пополниться новыми наименованиями.