Японские и южнокорейские дипломаты подтвердили твердость позиций по КНДР

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Высокопоставленные дипломаты Японии и Южной Кореи подтвердили твердость позиций двух стран по КНДР и готовность сотрудничать в связи с северокорейской ракетной угрозой, передает информационное агентство Киодо.

По его данным, в среду состоялся телефонный разговор между директором департамента Азии и Тихого океана МИД Японии Кэндзи Канасуги и заместителя министра иностранных дел по делам Корейского полуострова Южной Кореи Ким Хон Гюном.

Как сообщает Киодо, они выразили непреклонность в отношении пусков ракет в КНДР и "подтвердили тесное взаимодействие" двух стран.

Ракетное испытание КНДР было проведено на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море.