Японские и южнокорейские дипломаты подтвердили твердость позиций по КНДР

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Высокопоставленные дипломаты Японии и Южной Кореи подтвердили твердость позиций двух стран по КНДР и готовность сотрудничать в связи с северокорейской ракетной угрозой, передает информационное агентство Киодо.
Как сообщает Киодо, они выразили непреклонность в отношении пусков ракет в КНДР и "подтвердили тесное взаимодействие" двух стран.
Ракетное испытание КНДР было проведено на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море.