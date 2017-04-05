Южная Корея привела войска в боеготовность в связи с пуском ракеты КНДР

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Войска Южной Кореи находятся в полной боеготовности, чтобы дать отпор КНДР в связи с последними ракетными испытаниями Пхеньяна, говорится в распространенном в среду заявлении объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея.
"Наши вооруженные силы будут продолжать наращивание способности сдерживать и отвечать на ядерную и ракетную угрозы Северной Кореи и предупреждают, что продолжение безрассудных провокаций лишь ведет к крушению северокорейского режима", — приводит агентство Ренхап заявление объединенного комитета начальников штабов.
Как сообщалось ранее, новое ракетное испытание КНДР было проведено в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров.
По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Ренхап.
С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.