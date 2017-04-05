СМИ: Китай может вести разработку бесшумной подлодки нового поколения

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай в настоящий момент, предположительно, ведет разработку бесшумной подводной лодки нового поколения, сообщает в среду портал Sina.

Как пишет портал, об этом сообщили некоторые научные сотрудники, знакомые с военными планами страны. Отмечается, что в разработке могут участвовать научные сотрудники, ранее имевшие опыт работы за рубежом, в частности в США, а позднее вернувшиеся в Китай.

Сообщается, что в настоящий момент создается компьютерная модель будущей подводной лодки, работу ведет группа научного сотрудника Института механики Академии наук Китая (IMCAS) Хэ Говэя.

По данным портала, ранее он работал в Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико в США. Разработки ученых должны помочь Китаю овладеть необходимыми технологиями, которые не только окажут содействие в создании новой бесшумной подводной лодки, но и помогут лучше обнаруживать иностранные субмарины.

Как отмечает портал, в будущем новое поколение бесшумных подводных лодок позволит, например, вести патрулирование у западного побережья в США.