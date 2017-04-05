Премьер Японии призвал поддерживать систему слежения за КНДР

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании Совета национальной безопасности распорядился поддерживать на высоком уровне систему слежения в связи с новым пуском в КНДР баллистической ракеты, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.
Как сообщалось ранее, новое ракетное испытание КНДР было проведено в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров.
По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Ренхап.
В Токио в свою очередь не исключают, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ. Ракета "Пуккыксон-2" была также испытана 12 февраля с самоходной пусковой установки. Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.