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В мире

Премьер Японии призвал поддерживать систему слежения за КНДР

Сюжет:
Ракетный пуск в КНДР (17)
06:1005.04.2017
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Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Архивное фото
© AP Photo/ Shizuo Kambayashi

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании Совета национальной безопасности распорядился поддерживать на высоком уровне систему слежения в связи с новым пуском в КНДР баллистической ракеты, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

Флаг Японии. Архивное фото
© Fotolia/ nmann77
Премьер Японии Абэ призвал учесть вероятность новых "провокаций" КНДР
По его словам, нельзя исключить вероятность того, что Северная Корея совершит новые "провокационные действия".

Как сообщалось ранее, новое ракетное испытание КНДР было проведено в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров.

По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Ренхап.

В Токио в свою очередь не исключают, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ. Ракета "Пуккыксон-2" была также испытана 12 февраля с самоходной пусковой установки. Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.

Телевизионный выпуск новостей о запуске северокорейской ракеты. Архивное фото
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
Ракета КНДР могла быть модифицированной БРПЛ среднего радиуса
С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

© Инфографика
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