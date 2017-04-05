Глава парламента Венесуэлы сообщил о 50 раненых во время марша протеста

МЕХИКО, 5 апр – РИА Новости. Более 50 человек были ранены во вторник в ходе столкновений с полицией во время марша протеста оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе, рассказал глава оппозиционного парламента страны Хулио Борхес.

Ранее СМИ сообщали о девяти пострадавших. Манифестанты двигались в сторону национальной ассамблеи, однако их продвижению мешали кордоны правоохранительных органов.

Борхес, слова которого приводит портал Nacional, рассказал о ранении в глаз 80-летнего мужчины и огнестрельном ранении, полученном 39-летней женщиной. Также пострадали от перцового газа несколько депутатов парламента и один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Более десяти человек были задержаны.

В свою очередь, власти обвинили оппозицию в попытках дестабилизации ситуации в стране. Глава МВД Нестор Ревероль в эфире канала VTV потребовал от органов юстиции начать расследование против Каприлеса, который, по его словам, способствовал перекрытию толпой автомагистрали имени Франсиско Фахардо – одной из основных в Каракасе.

Между тем, первый вице-спикер оппозиционного парламента Фредди Гевара призвал сторонников продолжить мирные протесты в четверг, 6 апреля, и снова перекрыть эту магистраль.

Ранее постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) на чрезвычайной сессии одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране.

Причиной созыва экстренной сессии стало решение Верховного суда (ВС) Венесуэлы о передаче функций законодательной власти от оппозиционного парламента самому суду. Однако позднее ВС пересмотрел свое решение после заявления генерального прокурора страны Луисы Ортеги, которая назвала его неконституционным.