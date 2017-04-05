СМИ: в Китае задержали мужчину, убившего трех людей палочками для еды

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. В китайской провинции Хэнань был задержан душевнобольной мужчины, который убил трех пациентов частной клиники, используя в качестве оружия палочки для еды, пишет в среду газета Shanghai Daily.

Как пишет газета со ссылкой на местный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения, инцидент произошел еще 24 февраля в частной клинике Dazhong Hospital в уезде Лонин.

Сообщается, что мужчина по имени Ян Шитоу (Yang Shitou), страдающий расстройством психики, находился в палате с другими душевнобольными пациентами. Он был привязан к кровати ремнями. На видео, которое публикует газета, видно, что медработники вышли из комнаты, и тогда мужчина смог освободиться.

Он взял со стола, стоявшего в комнате, палочки для еды и стал нападать на других пациентов, двое из которых находились в соседней палате. Вернувшиеся сотрудники клиники обезоружили мужчину. однако трое пострадавших от его действий в конечном итоге скончались. Ян Шитоу был передал полиции, в настоящий момент ведется расследование инцидента.

Как пишет газета China Daily, клиника, где произошла трагедия, в настоящий момент закрыта. Двое сотрудников клиники, ответственных за палату, где произошло нападение, были уволены.

По данным издания thepaper.cn, мужчина страдает шизофренией. Его привязали к кровати в клинике, так как он отказывался принимать пищу и лекарства.